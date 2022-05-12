شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين" تعلن عقد أولى حلقاتها النقاشية بشأن الحوار الوطنى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد مجلس نقابة الإعلاميين، اجتماعا له برئاسة النقيب طارق سعده نقيب الإعلاميين، لبحث رؤية تنفيذ الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية بتاريخ 26/4/2022، وعلي الدعوه التي وجهت للنقابة من الأكاديمية الوطنية للتدريب المشرفه على تنفيذ الحوار بالمشاركة لوضع رؤية تنفيذيه لهذا الحوار .

وقالت نقابة الإعلاميين، إن مجلس النقابة قرر عقد جلسات حوارية يومية مع كل الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسميه والخاصة من مذيعين ومعدين ومحررين ومخرجين ومراسلين " أعضاء النقابة" بشأن الحوار الوطني، وتحديداً ما يخص الإعلام والمنوط والمطلوب منه في المرحلة والفترة الحالية والقادمة.

وأكدت النقابة أن أولى الحلقات النقاشية للحوار الوطني مع الإعلاميين ( أعضاء النقابة ) ستعقد غداً الخميس بمقر النقابة بجاردن سيتى، داعية أعضاءها للمشاركه في حلقاتها النقاشية التحضيرية بشأن الحوار الوطني.