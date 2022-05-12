شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار جنيه دعم الأدوية وألبان الأطفال فى موازنة 23/22 بزيادة 300 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبلغ دعم الأدوية وألبان الأطفال بمشروع موازنة العامة نحو 2 مليار جنيه، ويمثل دعم الأدوية وألبان الأطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين، وألبان الأطفال، وأيودات البوتاسيوم، وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية. ويتم صرف هذا الدعم الجهة المنوطة بذلك وهي وزارة الصحة.

ووفقا للبيان المالى لمشروع الموازنة تبلغ تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال نحو 2 مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 23/22 بزيادة قدرها 300 مليون جنيه عن الدعم المقرر فى موازنة 2021/2022 بنسبة زيادة قدرها 18%.

يذكر ان إجمالي الاستخدامات بمشروع الموازنة للسنة المالية 22/23 تبلغ نحو 3 تريليون و66 مليار جنيه وتنقسم تلك الاستخدامات على مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون و70 مليار جنيه وحيازة أصول وهى المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية بنحو 30 مليار جنيه .

وأقساط القروض المحلية والاجنبية بنحو 965 مليار جنيه فى حين تبلغ الموارد العامة نحو 3 تريليون و66مليار جنيه موزعة على الإيرادات العامة بنحو تريليون و517 مليار جنيه والمتحصلات من الحيازة وهو ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق ملكية للبيع بنحو 24 مليار و800 مليون جنيه ويبلغ حجم الاقتراض واصدار الاوراق المالية بخلاف الاسهم بنحو تريليون و523 مليار جنيه

وكان الدكتور محمد معيط القى البيان المالى حول مشروع الموازنة أمام مجلس النواب وإحالة رئيس المجلس الى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقريرها عن الموازنة لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته تمهيدا لاقرار الموازنة قبل العمل بها فى أول يوليو 2022.