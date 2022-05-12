عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حرب أوكرانيا.. قرار جديد لبوتين بشأن الاستخبارات الروسية

الخميس 12 مايو 2022

الخليج 365

أسند الرئيس الروسي مهمة التجسس في أوكرانيا إلى جهاز الاستخبارات العسكرية في تهميش واضح وصريح لوكالة المخابرات الرئيسية في البلاد.



وأرجع محللون أمنيون قرار بوتين بتهميش جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وكالة المخابرات الأبرز، إلى إخفاقه في إمداد القيادة الروسية بمعلومات مخابراتية دقيقة حول الحرب وتأخر الحرب عن المواعيد المحددة سلفا، وفقا لصحيفة التايمز البريطانية.

ووفقًا للخبيرين الأمنيين أندريه سولداتوف وإرينا بوروغان، أصبح النائب الأول لرئيس المخابرات العسكرية الروسية فلاديمير أليكسييف، 61 عاما، المسؤول الآن عن العمليات الاستخبارية في أوكرانيا.

ووفقا للتقارير فقد كان أليكسييف مسؤولاً عن تنسيق الحملات العسكرية في سوريا ومنطقة دونباس بشرق أوكرانيا بعد تعيينه في منصبه الحالي في عام 2011.

ويرى الخبيران أن تعيين أليكسييف يعكس عدم ثقة بوتين في جهاز الاستخبارات في جهاز الأمن الفيدرالي في الحملة الأوكرانية.

وقالت بوروغان وسولداتوف في تقرير نُشر مؤخرا إن "أليكسييف جنرال صارم وواثق من نفسه"، مشيرين إلى أنه سبق أن خدم في القوات الخاصة الروسية".

وأضاف الخبيران أن القوات الخاصة "ضباط صارمون ومخلصون لا يخجلون في أساليبهم، لكنهم ليسوا جواسيس بارعين بأي حال من الأحوال".

وظهر اسم اللفتنانت جنرال أليكسييف في تقرير الأسبوع الماضي على قناة تسارغراد التلفزيونية الموالية للكرملين عن كبار المسؤولين عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن تقرير صادر عن محللين أمنيين روس، قولهم: ”همش بوتين مسؤولي المخابرات الروس في العمليات في أوكرانيا واستبدلهم برؤساء المخابرات العسكرية، بمن في ذلك ضابط سابق في القوات الخاصة“.

وأوضحت أنه ”تم وضعه على قائمة العقوبات الأمريكية للاشتباه في تورطه في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية 2016“.

ووفقا للصحيفة فإن صعود نجم الاستخبارات العسكرية، يعد تهميشا مهينا لجهاز الأمن الفيدرالي، الوكالة التي تتربط بعلاقات وثيقة ببوتين، الذي شغل منصب مديرها قبل أن يصبح رئيسًا، وخدم لأعوام عديدة مع الـ كي جي بي في العهد السوفيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الروسية ألقت في مارس/ آذار القبض بسيرغي بيسيدا، رئيس الدائرة الخامسة في جهاز الأمن الفيدرالي، المسؤولة عن عمليات جمع المعلومات، عقب الأخطاء التي شهدتها الأيام الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا لكنه عاد لممارسة عمله مؤخرا.

وأنشئت الدائرة الخامسة بجهاز الأمن الفيدرالي في نهاية التسعينيات، عندما كان بوتين مديرًا للجهاز لتنفيذ عمليات في دول الاتحاد السوفيتي السابق.