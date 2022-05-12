شكرا لقرائتكم خبر عن الأدميرال كوبر لـ ”الخليج 365”: نعمل بشكل وثيق مع المملكة في بناء الأمن البحري الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اشاد الأدميرال براد كوبر ، قائد ، القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية ، الأسطول الخامس الأمريكي ، والقوات البحرية المشتركة ، بالتعاون بين المملكة العربية السعودية و الولايات المتحدةالأمريكية في بناء الأمن البحري الدولي، حيث قال في تصريح خاص لليوم خلال مؤتمر صحفي أن بلاده ومنذ عقود وما تزال نتمتع بعلاقة ممتازة مع المملكة العربية السعودية.. واصفا اياها بالشراكة القوية وأنها اليوم أقوى بصورة فائقة.

وأضاف كوبر ، قاد السعوديون فرق عمل متعددة ضمن القوات البحرية المشتركة ، ونعمل بشكل وثيق جدًا معًا. وإذا نظرت إلى الوراء ، حتى مؤخرًا قبل ستة أشهر ، أكملنا تمرينًا ثنائيًا كبيرًا جدًا في البحر الأحمر مع السعوديين والذي كان ناجحًا للغاية ، وقريبا سنجمع فرقنا معًا للتخطيط للتمرين الثنائي الكبير المقبل الذي سيعقد في الخليج العربي.. لذلك نحن متحمسون لذلك، حيث نعمل معاً لاجل بناء الأمن البحري الدولي، وأنا متفائل للغاية بشأن مستقبلنا.