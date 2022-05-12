شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الدولي يبحث قرار طالبان حول النساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، الأمر الذي أصدرته حركة طالبان الأفغانية للنساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة، في عودة إلى سياسة ميزت حكم الحركة المتشدد في الماضي ومثلت تشديدًا للقيود على النساء.

وقالت بعثة النرويج لدى الأمم المتحدة التي طلبت الاجتماع المغلق «للتصدي للقيود المتزايدة على حقوق الإنسان والحريات للفتيات والنساء» إن من المقرر أن تقدم المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى أفغانستان، ديبورا ليونز، إحاطة للمجلس المؤلف من 15 عضوًا.

وفي ظل حكم طالبان السابق من عام 1996 إلى عام 2001، فُرض على النساء تغطية الوجه ومُنعن من العمل، كما مُنعت الفتيات من الدراسة. لكن بعد الاستيلاء على السلطة في أغسطس، تعهدت الحركة باحترام حقوق المرأة. غير أن الحركة تراجعت في مارس عن إعلانها عن فتح المدارس الثانوية للفتيات، قائلة إنها ستظل مغلقة حتى يتم وضع خطة وفقا للشريعة الإسلامية لإعادة فتحها.

وبحسب مرسوم من الزعيم الأعلى للحركة هبة الله أخوند زاده، السبت، فإنه إذا لم تغطِّ المرأة وجهها لدى خروجها من منزلها، سيتم التنبيه على والدها أو أقرب أقاربها من الرجال وربما يواجه السجن أو الطرد من وظيفته الحكومية. وتضع معظم النساء في أفغانستان الحجاب لأسباب دينية لكن الكثيرات في المناطق الحضرية مثل كابول لا يغطين وجوههن. ونظمت ناشطات حقوقيات الثلاثاء احتجاجًا في كابول على أوامر طالبان بارتداء النساء البرقع في الأماكن العامة.

وعلى الرغم من أنه تم قمع احتجاجات مماثلة في الماضي، فإن 12 من المحتجات تجمعن في منطقة شار اي ناو في كابول، وطالبن بالعدالة ومعارضة البرقع، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو. ورددت المحتجات هتافات بأن حركة طالبان تحتجز النساء كرهائن في أفغانستان، وطالبن بالغذاء والعمل والحرية.