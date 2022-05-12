شكرا لقرائتكم خبر عن «القوات»: ندافع عن الهوية.. والانتخابات تحرر لبنان من «حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل حزب الله ترهيب حاضنته الشعبية واللبنانيين عبر خطابات أبواقه وكيل التهم للآخرين وخصومهم بالعمالة والخيانة، مع تصعيد ملحوظ قبيل الانتخابات النيابية التي ستُجرى يوم الأحد القادم، حيث يعتبرها اللبنانيون طريق الخلاص من المنظومة الفاسدة الممثلة بهذا الحزب والتيار الوطني الحر، أي تحالف الفساد والسلاح.

ورد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب «القوات» اللبنانية، شارل جبور، في تصريح لـ (اليوم)، معتبرا «توصيف» حزب الله للمعركة الانتخابية خاطئا تماما، المعركة ليست أبدا خيارا مقاوما؛ بل هي بين مَن يخطف الدولة في لبنان؛ أي حزب الله وحلفائه، ومَن يريد تحرير الدولة في لبنان من خاطفيها؛ أي «القوات اللبنانية»، وكل مَن يتحدث باسم السيادة في لبنان.

وشدد جبور على أن «المعركة هي ما بين فريقين في ظل مشروعين متناقضين، الأول يدعي أنه مقاومة وهو مرتبط بإيران تسليحا وعقيدة وتنظيما وإمرة، ومشروع آخر هو المقاومة الحقيقية ـ الفعلية، التي دافعت وتدافع سلميا ونضاليا عن لبنان ـ الهوية ـ الحضارة ـ التاريخ ـ التعايش ـ الشراكة ـ الديمقراطية ـ الحرية ـ الدستور والدولة».

وأوضح أن «المعركة هي مع مَن يريد تغيير هوية لبنان وتاريخه وحضارته وضم لبنان إلى إيران، وتحويله محافظة إيرانية، قرارها من إيران وتتبع للولي الفقيه مباشرة، وبين مَن يريد أن يحافظ على كيانية لبنان واستقلاله»، جازما بأن «لبنان جزء لا يتجزأ من العالم العربي ومن المجتمع الدولي، وبالتالي هذه هي المعركة الحقيقية بين من أوصل لبنان إلى الكارثة والفقر والمآسي في ظل حكم إيران للبنان، ومَن يريد إعادة لبنان سويسرا الشرق، هذا هو التوصيف الحقيقي للمعركة الانتخابية اليوم، وكل ما هو مخالف لذلك بعيد عن الواقع وتزوير له».

وفي سياق متصل، وعلى إثر موجة الترهيب التي مارسها حزب الله على بعض المرشحين الشيعة المناوئين بقاعا، تحركت معراب قضائيا، فصدر عن الجهاز القانوني في حزب «القوات اللبنانية» البيان الآتي: «إزاء الشحن النفسي والطائفي والتجييش العدائي والتخويني، الذي سمَّم جو الممارسة الديمقراطية من قبل حزب الله تحديدا، وإزاء الحملات الإعلامية والخطابية من قبل بعض الأفراد والقيادات والعناصر المنظمة لهذا الحزب الهادفة إلى إحداث الفِتنة بين عناصر الأمة، وزرع الإرهاب والخوف في نفوس المواطنين، وبما أن الحزب والمنضوين فيه قد زعزعوا السلم الأهلي، وعاثوا فسادا وبثوا ترهيبا في بلدات وقرى بعلبك -الهرمل، وكل ذلك بهدف إقصاء لائحة «بناء الدولة»، وتحديدا إسقاط مرشح حزب القوات اللبنانية الدكتور «أنطوان البدوي حبشي»، تقدم حزب القوات اللبنانية ممثلا بالدكتور سمير جعجع، والنائب أنطوان حبشي، بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية، وكذلك بكتاب أمام هيئة الإشراف موضوع المخالفات المذكورة.