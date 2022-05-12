عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية والبحرين تدينان الهجوم الإرهابي بشمال سيناء

الخميس 12 مايو 2022

الخليج 365

أدانت الخارجية السعودية، اليوم الخميس، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر على النقطة الأمنية بشمال سيناء في مصر.



وجددت الوزارة دعم المملكة التام لمصر في جهودها المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة وتجفيف منابع تمويله.

وأكدت وقوف المملكة مع حكومة وشعب مصر أمام كل التنظيمات الإرهابية التي تحاول النيل من مكتسبات ومقدرات مصر الشقيقة.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين، ولشعب مصر دوام الأمن والاستقرار.

بدورها، أعربت الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها بشدة للهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة تمركز أمنية شمال سيناء.

وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت في تضامنها مع مصر في حربها ضد الإرهاب، وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وعبرت عن صادق تعازيها ومواساتها للحكومة المصرية وشعبها الشقيق وذوي الشهداء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وجددت وزارة الخارجية دعوتها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية وتضافرها من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وتجفيف مصادر تمويلها.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش المصري، توجيه عدد من الضربات للعناصر الإرهابية بمحافظة شمال سيناء.

كما أعلن في بيان، مقتل 16 إرهابيًا في محافظة شمال سيناء، شمال شرق القاهرة، مضيفا أن ملاحقة الإرهابيين أسفرت عن مقتل ضابط و4 جنود وإصابة جنديين اثنين خلال العمليات الأمنية في شمال سيناء.