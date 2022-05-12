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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى شهداء عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء

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القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة الذين استشهدوا أثناء عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية في شمال سيناء. 

 

وأكدت التنسيقية أن العمليات الإرهابية الخسيسة لن تزيد القوات المسلحة والشعب المصري من وراءه إلا إصرارا على اقتلاع جذور الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان واستكمال مسيرة التنمية.  

 

كما أكدت التنسيقية دعمها الكامل للقوات المسلحة المصرية، في استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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