شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى شهداء عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة الذين استشهدوا أثناء عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية في شمال سيناء.

وأكدت التنسيقية أن العمليات الإرهابية الخسيسة لن تزيد القوات المسلحة والشعب المصري من وراءه إلا إصرارا على اقتلاع جذور الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان واستكمال مسيرة التنمية.

كما أكدت التنسيقية دعمها الكامل للقوات المسلحة المصرية، في استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.