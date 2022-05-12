شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام" تشكل مجموعة عمل لوضع تصور لمحاور المشاركة بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، أنه فى إطار المشاركة في جلسات الحوار الوطني بناء على دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب، فقد تم تشكيل مجموعة عمل تم اختيارهم من الهيئة، على أن يبدأ عمل المجموعه من الغد لوضع تصور لمحاور الحوار وآليات عمله، وبحيث تسهم تلك المقترحات فى إثراء النقاش حول العديد من ملفات العمل الإعلامي وتفعيل دوره في بناء الوعي الذي يعتبر قضية محورية فى حياة المجتمعات، ودعم دور الإعلام التنموي والتنويري ومصرنا القوية تخطو خطواتها لتدشين الجمهورية الجديدة.

وثمنت الهيئة الوطنية للإعلام تلك الخطوات الجادة التى تعبر، وبحق عن دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية.