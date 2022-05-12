5 ملايين شخص في أوكرانيا فقدوا وظائفهم منذ بدء الحرب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

أثرت الحرب الروسية على العديد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في أوكرانيا، وقالت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، إن نحو 4.8 مليون وظيفة فقدت في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/شباط حيث أدى الصراع إلى إغلاق الشركات وخنق الصادرات ودفع الملايين إلى الفرار.

وأضاف منظمة العمل الدولية في دراسة أن فقدان الوظائف، الذي يمثل حوالي 30%، من القوى العاملة في أوكرانيا، قد يرتفع إلى 7 ملايين إذا استمرت الأعمال العدائية، مضيفة أن 3.4 مليون وظيفة قد تعود بسرعة في حالة وقف إطلاق النار.

يمكن أن تؤدي الحرب أيضًا إلى زيادة البطالة في البلدان المجاورة التي تستضيف ملايين اللاجئين وتضرب اقتصادات آسيا الوسطى، حيث يفقد العمال المهاجرون في روسيا وظائفهم ويعودون إلى ديارهم.

وقصفت القوات الروسية المدن الأوكرانية في حرب أودت بحياة الآلاف وأجبرت أكثر من 5 ملايين شخص – معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن – على الفرار وقد تتسبب في انكماش الاقتصاد الأوكراني بنسبة الثلث على الأقل في عام 2022.

وقالت الدراسة: “الاضطرابات الاقتصادية، إلى جانب النزوح الداخلي المتصاعد وتدفقات اللاجئين، تتسبب في خسائر واسعة النطاق من حيث التوظيف والدخل”.

وأضافت أن “الغزو أدى إلى أزمة إنسانية مدمرة ، مما أدى إلى أسرع حركة سكانية قسرية منذ الحرب العالمية الثانية”.

وقد استوعبت الدول المجاورة مثل بولندا ورومانيا الجزء الأكبر من اللاجئين، والذين كان ما يقدر بنحو 1.2 مليون منهم يعملون قبل الغزو.

وقالت الدراسة إن الصراع الذي طال أمده سيضع ضغوطا مستدامة على أسواق العمل وأنظمة الرعاية الاجتماعية في تلك البلدان، مما يؤدي على الأرجح إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وأضافت: “وتعني إضافة هؤلاء اللاجئين إلى عدد العاطلين عن العمل من شأنه أن يرفع معدل البطالة في بولندا من 3% إلى 5.3%”.

يمكن أن يكون للحرب تأثير غير مباشر على بلدان في آسيا الوسطى تعتمد بشكل كبير على التحويلات التي يرسلها المهاجرون العاملون في روسيا.

على الصعيد العالمي، تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مما يهدد الوظائف ونمو الأجور الحقيقي خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي لا تزال تتعافى من جائحة فيروس كورونا.