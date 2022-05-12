العراق يدين قصف إيران لمواقع في أربيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

دانت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم الأربعاء القصف الإيراني لعدد من المواقع في منطقة سيدكان بأربيل في إقليم كردستان في شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الخارجية العراقية تأكيدها على عدم استخدام الأراضي العراقية “مقراً أو ممراً لتهديد أمن دول الجوار”.

وشدد بيان الخارجية على “أهمية الارتكان للحوار واستدامته لمواجهة التحديات لا سيما الأمنية منها، وبما يحفظ سيادة العراق و يعزز أمن واستقرار المنطقة”.

وفي وقت سابق من اليوم، كان مدير ناحية سيدكان شمالي أربيل إحسان جلبي قد أعلن أن المدفعية الإيرانية قصفت صباح اليوم إحدى المرتفعات في بلدة سيدكان الحدودية في إقليم كردستان.

وأوضح أن المدفعية الإيرانية أطلقت 5 أو 6 قذائف مدفعية، دون إصابات.

وتعرضت المناطق الحدودية أكثر من مرة للقصف المدفعي الإيراني، ما أسفر عن ضرر كبير لسكان المنطقة.

وكانت وكالة أنباء “إرنا” أعلنت أن القوات البرية للحرس الثوري الإيراني استهدفت بقصف مدفعي مواقع لجماعات وصفها بأنها “إرهابية” في مدينة أربيل شمال العراق، اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان للعلاقات العامة بالحرس الثوري في بيان إن العملية استهدفت “مركزا استراتيجيا” بصواريخ.

وأضافت الوكالة أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن حجم الخسائر والأضرار جراء القصف.

ونسبت الوكالة للسفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي القول إن طهران “تحترم سيادة الحكومة والشعب العراقي”.