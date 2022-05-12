قصف يلحق أضراراً بمستودع أوكراني لتخزين نترات الأمونيوم

الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).

طلبت السلطات المحلية في مدينة سلوفيانسك بشرق أوكرانيا من السكان اليوم الأربعاء الحد من الخروج لأقل قدر ممكن وإغلاق نوافذ المنازل لأن القصف الروسي ألحق أضراراً بمستودع لتخزين نترات الأمونيوم في مكان قريب.

وقالت سلطات مدينة سلوفيانسك إنها تؤكد عدم وجود تهديد مباشر لحياة سكان سلوفيانسك، مضيفة أن المستودع يقع في منطقة كراماتورسك.