11 مايو , 2022
الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).
طلبت السلطات المحلية في مدينة سلوفيانسك بشرق أوكرانيا من السكان اليوم الأربعاء الحد من الخروج لأقل قدر ممكن وإغلاق نوافذ المنازل لأن القصف الروسي ألحق أضراراً بمستودع لتخزين نترات الأمونيوم في مكان قريب.
وقالت سلطات مدينة سلوفيانسك إنها تؤكد عدم وجود تهديد مباشر لحياة سكان سلوفيانسك، مضيفة أن المستودع يقع في منطقة كراماتورسك.
كانت هذه تفاصيل خبر قصف يلحق أضراراً بمستودع أوكراني لتخزين نترات الأمونيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.