غوتيريش قلِق من موجة جوع عالمية بسبب حرب أوكرانيا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ ف ب).

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الأربعاء)، إنه يشعر بقلق بالغ من انتشار الجوع في مناطق مختلفة من العالم بسبب نقص الغذاء نتيجة للحرب في أوكرانيا.

وقال غوتيريش، متحدثاً إلى جانب مستشار النمسا ووزير الخارجية في فيينا، إن المحادثات جارية لإجلاء مزيد من المدنيين من مناطق الصراع في أوكرانيا.

وأضاف: «يتعين عليَّ القول إنني قلق للغاية، خصوصاً مع زيادة خطر الجوع في أجزاء مختلفة من العالم بسبب الوضع المأساوي الذي نواجهه فيما يتعلق بالأمن الغذائي نتيجة للحرب في أوكرانيا».