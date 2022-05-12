شولتس: أوكرانيا ستعاني تداعيات الحرب الروسية «لمئة عام»

المستشار الألماني أولاف شولتس (أ ف ب).

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء أن أوكرانيا قد تعاني تداعيات الحرب الروسية «لمئة عام» بسبب الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في عدد من المدن، مضيفاً أن الدول الحليفة ستساعدها في إعادة الاعمار.

وقال شولتس في مؤتمر صحافي إن «من يعيشون في ألمانيا يعرفون أنه لا يزال يُعثر على قنابل من الحرب العالمية الثانية بشكل متكرر وأن تهديدات القنابل مستمرة».

أضاف «على أوكرانيا أن تكون مستعدة لمواجهة تداعيات هذه الحرب لمئة عام».

وتابع «ندرك أن مثل هذه الحروب لها عواقب تستمر لفترة طويلة، وجميع القنابل التي تُلقى حالياً ستبقى لفترة طويلة على الأرض»، مضيفاً أن على الدول الغربية «العمل معاً من أجل إعادة إعمار» أوكرانيا.