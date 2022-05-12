11 مايو , 2022
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ ف ب).
اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء أن أوكرانيا قد تعاني تداعيات الحرب الروسية «لمئة عام» بسبب الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في عدد من المدن، مضيفاً أن الدول الحليفة ستساعدها في إعادة الاعمار.
وقال شولتس في مؤتمر صحافي إن «من يعيشون في ألمانيا يعرفون أنه لا يزال يُعثر على قنابل من الحرب العالمية الثانية بشكل متكرر وأن تهديدات القنابل مستمرة».
أضاف «على أوكرانيا أن تكون مستعدة لمواجهة تداعيات هذه الحرب لمئة عام».
وتابع «ندرك أن مثل هذه الحروب لها عواقب تستمر لفترة طويلة، وجميع القنابل التي تُلقى حالياً ستبقى لفترة طويلة على الأرض»، مضيفاً أن على الدول الغربية «العمل معاً من أجل إعادة إعمار» أوكرانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر شولتس: أوكرانيا ستعاني تداعيات الحرب الروسية «لمئة عام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.