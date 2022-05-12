هآرتس تكشف عن مطلقي الرصاص على شيرين أبو عاقلة

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء الأربعاء، بأن تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي يكشف أن بعض رصاصات جنود وحدة "دوفدوفان" أطلقت باتجاه الشمال حيث كانت تتواجد المراسلة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن شيرين أبو عاقلة كانت على بعد 150 مترا لحظة استهدافها وقد أطلقت وحدة دوفدوفان عشرات طلقات الرصاص.

ولاقت جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة صباح الأربعاء، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنين ردود أفعال دولية وعربية مستنكرة ومنددة بالحادث ومطالبة بفتح تحقيق شامل وشفاف في الحادث.