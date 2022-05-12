شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية يشكل لجنة لتلقى مقترحات أجندة مؤتمر الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، عن تشكيل لجنة لتلقي مقترحات رؤساء الأحزاب الأعضاء في التحالف بشان رؤيتهم لأجندة الموضوعات التي ستطرح في مؤتمر الحوار الوطنى.

وقال في ختام الاجتماع، منذ قليل، إن اللجنة برئاسة كمال حسنين رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم التحالف وعضوية كل من الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وعضو المكتب التنفيذي للتحالف، والمستشار رضا حجي رئيس حزب مستقبل مصر وعضو المجلس الرئاسي للتحالف، والدكتوره عصمت الميرغني رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر، وعضو المجلس الرئاسي للتحالف.

وأعلن كمال حسنين، رئيس اللجنة أنه أمام رؤساء الأحزاب ثلاثة أيام لإرسال مقترحات إلى اللجنة تمهيدًا لصياغتها في ورقه مشتركة باسم تحالف الأحزاب ورفعها للأمين العام للتحالف.