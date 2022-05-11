شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في لندن تقيم جلسة لتاريخ الرحّالة في شبه الجزيرة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك أمين عام دارة الملك عبدالعزيز د. فهد بن عبدالله السماري، في جلسة النقاش التي تقيمها السفارة السعودية في لندن حول تاريخ الرحّالة والمستكشفين في شبه الجزيرة العربية اليوم الأربعاء في الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية.

ويشارك في الجلسة المستكشف مارك ايفانز والأكاديمية د. إليزابيث كيندل، وذلك على هامش افتتاح معرض (The Other Shakespear)، حيث سيقدم مارك إيفانز منظورًا حديثًا للتحديات والمكافآت لاستكشاف واحدة من أكثر الصحاري تحديًا في العالم وعبورها، وسيتحدث د. فهد السماري عن تأثير هؤلاء المستكشفين على العلاقات مع العالم الغربي، وترأس الدكتورة الأكاديمية كيندل الجلسة.