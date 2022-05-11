11 مايو , 2022
الاتحاد الأوروبي يلغي إلزامية الكمامة في الطائرات والمطارات بدءًا من الإثنين (أ ف ب).
قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي الأربعاء في بيان إن الاتحاد سيلغي إلزامية وضع الكمامة خلال الرحلات الجوية وفي المطارات اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مع انحسار الجائحة في أوروبا.
وأصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) تحديثًا لتدابير السلامة الصحية للسفر الجوي، وأسقطا التوصية بإلزامية ارتداء كمامة طبية في المطارات وعلى متن الرحلات، مع الإشارة إلى أن الكمامة ما زالت إحدى أفضل وسائل الحماية ضد انتقال كوفيد-19.
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