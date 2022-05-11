حديث أمريكي جديد يخص 'نووي روسيا': لا يمكن توقعه

وذكر أوستن، خلال جلسة الاستماع في مجلس النواب الأميركي، أن استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتن للصواريخ الفرط صوتية "يجعل من الصعب أن نتوقع ما الذي يفكر به بخصوص استخدامه لاحقا لأسلحة نووية".

وأضاف: "استخدامه لتلك الصواريخ لا يعني أنه سيذهب بعد ذلك إلى تصعيد نووي".



وأشار وزير الدفاع إلى أن بوتين "ما تزال أمامه المزيد من الخيارات، كشن هجمات سيبرانية أو هجمات كيميائية، لكن هذا لا يعني أنه سيستخدم أسلحة نووية".

وشدد أوستن على أن "الأمن السيبراني يشكل أمرا حاسما بالنسبة لنا، ولذلك ساعدنا الأوكرانيين في التدريب على هذا المجال، وبالتحديد الأمور المتعلقة بأمن شبكات الإنترنت لديهم، وتقديم تحذيرات استباقية لحلفائنا بهذا الخصوص".

والأسبوع الماضي، قال ديمتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء التابعة للكرملين "روسكوزموس"، إنه "في حال حدوث حرب نووية، سندمر دول الناتو خلال نصف ساعة"، ثم عاد ليقول إنه "لا يجب أن نسمح بذلك، لأن عواقب تبادل ضربات نووية، ستؤثر على كوكبنا".



وأضاف: "لذلك، سيتعين علينا هزيمة هذا العدو الأكثر قوة اقتصاديا وعسكريا بالوسائل المسلحة التقليدية".