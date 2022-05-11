رانيا العبدالله: قتل شيرين أبو عاقلة اغتيال لمبادئ الحقيقة والعدالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات

قالت الملكة رانيا العبدالله عقيلة ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، إن قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة اغتيال لمبادئ الحقيقة والعدالة.



جاء ذلك تعليقاً على استشهاد الصحفية الفلسطينية برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين خلال تغطيتها للأحداث الدائرة هناك بعد محاولة اقتحام الاحتلال للمخيم.

وقالت الملكة رانيا في تغريدة عبر تويتر: ”خاطرت الصحفية شيرين أبو عاقلة بحياتها مراراً لنقل قصص الشعب الفلسطيني ومعاناته، قتلها هو اغتيال لمبادئ الحقيقة والعدالة“.