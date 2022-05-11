شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توافق على مشروع موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي مشروع موازنة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى للسنة المالية 2022/2023.

جاء ذلك فى إطار مناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2022 /2023، وذلك فيما يخص وزارة النقل والجهات والهيئات التابعة لها.

واستمعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال الاجتماع، إلى ممثلي جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولة، وإلى ممثلي وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي الموازنة للجهاز عن السنة المالية 2022/2023، مبلغ 173510000 جنيه.

وكانت لجنة النقل والمواصلات وافقت خلال اجتماعها اليوم، علي موازنة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى عن العام المالى 2022 /2023، المقدرة بإجمالي مبلغ 26370221000 جنيه .