شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون المجالس النيابية ناعيا شهداء الوطن: القوات المسلحة درع الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة المصرية الذين نالوا الشهادة اليوم، الأربعاء، وضحوا بدمائهم وأرواحهم دفاعاً عن أرض مصر وشعبها في حرب تخوضها قواتنا المسلحة ضد التنظيمات الإرهابية التي تحاول العبث بمقدرات الوطن.

وأكد فؤاد دعمه ودعم شعب مصر للقوات المسلحة التي هي درع وسيف لهذا الوطن في استمرار أعمالها البطولية والقتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

وتقدم وزير شئؤن المجالس النيابية بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء والشعب المصري، ولقادة وجنود وأفراد القوات المسلحة في مصابهم الأليم... متمنياً الشفاء للمصابين