العراق يدين القصف الإيراني لإقليم كردستان

لطالما استمر العراق في رصد وإدانة الانتهاكات الإيرانية وتعديها بالقصف على أراضيها ولكن إيران لم تتوقف، حيث أدانت الحكومة العراقية الأربعاء القصف الإيراني الذي طال عدداً من المواقع في منطقة سيدكان في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وجددت وزارة الخارجية في بيان صحفي «التأكيد على المضمون الدستوري، بأن لا تُستخدم الأراضي العراقيّة كمقر أو ممر لتهديد أمن دول الجوار».

وشددت الوزارة على «أهمية الارتكان للحوار واستدامته لمواجهة التحديّات لاسيما الأمنية منها، وبما يحفظ سيادة العراق ويعززُ أمن وأستقرار المنطقة».

وكانت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أفادت بأن القوات البرية للحرس الثوري الإيراني استهدفت صباح الأربعاء بقصف مدفعي «مواقع في مدينة أربيل».

2020

05 يناير: اعتداء على مطار أربيل

انطلق من إيران، قصف صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد الجوية، التي تقع في محافظة الأنبار غربي العراق.

وطال القصف أيضا قاعدة عسكرية في مطار أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق، حيث تتمركز أيضا قوات التحالف الدولي، ومن ضمنها قوات أمريكية.

2021

11 سبتمبر: قصف إيراني على العراق (قرى حدودية عراقية)

- واصلت المدفعية الإيرانية لليوم الثالث على التوالي قصف قرى حدودية كردية، بذريعة وجود مقرات ومواقع تابعة لمسلحي الأحزاب الكردية المعارضة لإيران في إقليم كردستان العراق.

2022

12 مارس:

إيران تهاجم العراق في أربيل

حيث هاجم «الحرس الثوري» الإيراني، أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بـ12 صاروخاً باليستياً بذريعة استهداف «مركز إسرائيلي للتآمر»، نفت سلطات الإقليم وجوده، وأدانت وغالبية الأحزاب والقيادات السياسية في بغداد، الهجوم. وسبق أن شنت طهران عبر وكلائها في العراق هجمات صاروخية من داخل البلاد على أربيل ومطارها تحت ذريعة وجود قاعدة عسكرية أمريكية.

2022

11 مايو:

منطقة سيدكان تتعرض للقصف بالإقليم

أدانت الحكومة العراقية القصف الإيراني الذي طال عدداً من المواقع في منطقة سيدكان في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وكانت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أفادت بأن القوات البرية للحرس الثوري الإيراني استهدفت صباح الأربعاء بقصف مدفعي «مواقع في مدينة أربيل».