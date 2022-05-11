ميقاتي : شاركوا في الانتخابات

دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الأربعاء، اللبنانيين للمشاركة في الانتخابات النيابية يوم الأحد المقبل، معتبراً أن الاقتراع حق وواجب لا يجوز الاستنكاف عنه أو التردد في القيام به.

وقال في تصريحات صحفية أمس «إن اللبنانيين على مختلف الأراضي اللبنانية مدعوون يوم الأحد المقبل للمشاركة في الانتخابات النيابية، بعد جولتين انتخابيتين تمتا بنجاح الأسبوع الفائت في دول الانتشار، وشكلتا خطوة أساسية في تعزيز اللحمة بين لبنان المنتشر ولبنان

المقيم».

واعتبر أن «الاقتراع في يوم الانتخاب حق وواجب لا يجوز الاستنكاف عنه أو التردد في القيام به، ومسؤولية المواطنين في الدرجة الأولى أن يختاروا من يريدون أن يمثلهم ويحمل تطلعاتهم».