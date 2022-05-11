33 مليون دولار للتعامل مع خطر تسرب نفطي قبالة اليمن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مايو 2022 10:24 مساءً - منذ 7 دقائق

قالت الأمم المتحدة في بيان اليوم الأربعاء إنها جمعت 33 مليون دولار من أجل عملية تبلغ تكلفتها 144 مليون دولار للتعامل مع خطر تسرب نفطي من الخزان صافر، وهو عبارة عن سفينة عائمة لتخزين النفط وتفريغه، قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر والذي يهدد بكارثة بيئية كبيرة.

وقالت الأمم المتحدة والحكومة الهولندية في بيان مشترك بعد مؤتمر شاركا في استضافته إن إجمالي ما تم جمعه لتمويل عملية تفريغ الخزان المتهالك بلغ 40 مليون دولار.

وشكر ديفيد جريسلي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، المانحين من هولندا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وقطر والسويد والنرويج وفنلندا وفرنسا وسويسرا ولوكسمبورج وقال إنه يتطلع إلى المزيد في المستقبل.

وقال “عندما يكون لدينا التمويل ، يمكن أن يبدأ العمل”.

ويريد مسؤولو الأمم المتحدة أن تتم العملية بحلول سبتمبر أيلول.

وظل الخزان صافر قبالة ميناء رأس عيسى النفطي، ولم يخضع لأي صيانة منذ عام 2015 عندما تدخل تحالف تقوده السعودية في حرب اليمن ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران بعد أن أطاحوا بالحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء.

ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن الخزان صافر يمكن أن تتسرب منه أربعة أضعاف كمية النفط المتسربة خلال كارثة ناقلة إكسون فالديز عام 1989 في الولايات المتحدة. وتسرب من الناقلة ما يقدر بنحو 11 مليون جالون من النفط الخام إلى لسان برينس ويليام ساوند البحري في ألاسكا.

وفي أوائل مارس آذار وقع الحوثيون، الذين يسيطرون على الأرض التي يرسو عليها الخزان وشركة النفط الوطنية المالكة له، اتفاقية مع الأمم المتحدة للتعامل معه.

وتتمثل الخطة في نقل النفط إلى وعاء مؤقت آمن ثم الترتيب لتخزين بديل طويل الأمد.