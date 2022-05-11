هاشتاغ “شيرين أبو عاقلة” يتصدّر الترند في أمريكا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مايو 2022 10:24 مساءً - منذ 34 دقيقة

وصل هاشتاغ (وسم) شيرين أبو عاقلة باللغة الإنجليزية، للمرتبة الثانية في قائمة “الترند” على موقع توتير في الولايات المتحدة الأميركية.

وشارك آلاف المغردين الاميركيين من بينهم اعضاء كونغرس وصحفيون ومؤسسات دولية هاشتاج “#ShireenAbuAqla”، التي استشهدت برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي اثناء قيامها اليوم الأربعاء بعملها الصحفي لتغطية اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وذكرت قناة الجزيرة ووزارة الصحة الفلسطينية أن مراسلة القناة الإخبارية شيرين أبو عاقلة والتي تحمل الجنسية الأمريكية، قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء.

وقالت الجزيرة إن شيرين أبو عقلة أصيبت برصاصة أثناء تغطيتها غارة للجيش في مدينة جنين.

وعلّق جيش الاحتلال قائلًا أن مراسلين أصيبوا خلال اشتباك بين قواته و”مسلحين في الضفة الغربية”.

وكانت قد أفادت أبو عاقلة قبل اصابتها بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيّم جنين وتحاصر منزلا في حي الجابريات.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن إسرائيل قادرة على إجراء تحقيق مستفيض في وفاة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في إفادة صحفية “الإسرائيليون لديهم الإمكانيات والقدرات اللازمة لإجراء تحقيق مستفيض وشامل”.