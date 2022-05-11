شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الألمانية تعلن حل فريق أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستيانه هوفمان اليوم الأربعاء، حل فريق أزمة كورونا لتنسيق التطعيمات ضد فيروس على مستوى ألمانيا.

يأتي ذلك بعد مضي نحو خمسة شهور على تشكيل هذا الفريق، في ديوان المستشارية الألمانية.

وأوضحت هوفمان، أن هناك في الوقت الحالي موقفا مختلفا تماما فيما يتعلق بالإصابات والتطعيمات.

وأشارت إلى أن مهام الفريق بقيادة الجنرال ميجور كارستن بروير، سيتم معالجتها في هياكل العمل المعتادة للحكومة الألمانية.