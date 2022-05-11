شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تلتزم بالدعم العسكري للسويد وفنلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفاقية أمنية جديدة مع السويد، كما يعتزم توقيع اتفاقية أخرى مع فنلندا.

ويأتي هذا في حين تبحث الدولتان الواقعتان في شمال أوروبا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن مكتب جونسون القول فى بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن رئيس الوزراء البريطاني وقع "ضمانات أمنية متبادلة" مع السويد أمس الثلاثاء، وسوف يتوجه إلى هلسنكي في وقت لاحق لتوقيع إعلان مماثل مع فنلندا.

وبموجب الاتفاقات، تلتزم المملكة المتحدة بدعم القوات المسلحة لكل من السويد وفنلندا في حالة التعرض لهجوم، كما تكثف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع البلدين.

وأفاد البيان بأن رئيس الوزراء سوف يوضح أيضا "دعم المملكة المتحدة الثابت" لحلف الناتو، في الترحيب بالأعضاء الجدد.

وقال جونسون: "هذا ليس حلا مؤقتا قصير الأمد، بل التزام طويل الأمد لتعزيز العلاقات العسكرية والاستقرار العالمي، وتحصين دفاعات أوروبا لأجيال قادمة".