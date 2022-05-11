علماء يكشفون أكثر علامات الإدمان على تيك توك

لندن: مع أكثر من مليار شخص يستخدمون التطبيق كل شهر، سرعان ما أصبحت تيك توك واحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية منذ إطلاقها في عام 2016، لكن دراسة جديدة سلطت الضوء على ظاهرة الإدمان على التطبيق، وتقول إن النساء الوحيدات أكثر عرضة لذلك.

و قام باحثون من جامعة ترينيداد وتوباغو بتحليل 173 مستخدمًا لـ تيك توك لتحديد العلامات الأكثر تحديدًا للإدمان على التطبيق، و وكتبوا في دراستهم "على الرغم من أن معظم المستخدمين يبدو أنهم يستخدمون تيك توك بطريقة غير إشكالية، إلا أن الدراسة توضح أن خطر الإفراط في الاستخدام موجود ومرتبط بالسلوكيات غير القادرة على التكيف التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الحياة اليومية للمستخدمين".

و بينما قيمت الدراسات السابقة الآثار النفسية للتطبيقات الأخرى بما في ذلك فيس بوك، إلا أن هناك القليل من الأبحاث حتى الآن على تيك توك. و في دراستهم، شرع الفريق في التحقيق فيما إذا كانت مقاييس إدمان فيس بوك ذات صلة أيضاً بـ تيك توك.

و حللت الدراسة بيانات من 354 طالبًا جامعيًا، بما في ذلك 173 مستخدمًا لـ تيك توك، و313 مستخدماً لـ فيس بوك. و أكمل الطلاب استبيانًا قيم ستة معايير: وجود أفكار هوس حول التطبيق، والشعور بالحاجة إلى استخدام التطبيق، واستخدام التطبيق لنسيان المشكلات الشخصية، ومحاولة تقليل استخدام التطبيق بدون نجاح، أو الشعور بالقلق أو الانزعاج عندما يُمنع الشخص من استخدام التطبيق، واستخدام التطبيق كثيرًا بحيث يؤثر سلبًا على المدرسة أو العمل.

و كشفت النتائج أن 6.4 في المائة من مستخدمي تيك توك معرضون لخطر الإدمان على التطبيق. وكان هؤلاء المستخدمون يميلون إلى تسجيل درجات أعلى في الشعور بالوحدة، بينما كانت الإناث أيضًا أكثر عرضة للخطر من الذكور.

و قال تروي سميث، الذي قاد الدراسة "على الرغم من أن معظم المستخدمين يبدو أنهم يستخدمون تيك توك بطريقة غير إشكالية، فإن الدراسة توضح أن خطر الإفراط في الاستخدام والاستخدام المثير للمشاكل موجود ويرتبط بسلوكيات شبيهة بالإدمان يمكن أن تؤثر سلبًا على الحياة اليومية للمصابين".

وفي الوقت نفسه، كان مستخدمو فيس بوك أكثر عرضة لتحقيق درجات عالية في تدني احترام الذات. وأضاف سميث "بينما توجد أوجه تشابه بين عملية الإدمان التي تحدث في فيس بوك وتيك توك، هناك اختلافات كبيرة في المظهر والتنبؤ وكثافة الاستخدام المرتبطة بمتوسط ​​الاستخدام الإشكالي. وعلى هذا النحو، يمكن للمستخدم أن يتعرض لمشكلة استخدام على منصة معينة وليس لديه نفس الاستجابة غير القابلة للتكيف مع فئة أوسع من وسائل التواصل الاجتماعي".

وبالنسبة لكلا التطبيقين، كانت العلامات الأكثر تحديدًا للإدمان هي أن المستخدم أصبح متوترًا أو سريع الانفعال أو قلقًا أو أظهر مشاعر حزن قوية عند حرمانه من الوصول إلى التطبيق. و يأمل الباحثون أن تؤدي نتائجهم إلى مزيد من الدراسات حول إدمان تيك توك، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.