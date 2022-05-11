ألمانيا: لا يمكننا الدفاع عن أنفسنا أمام روسيا دون ناتو

برلين: أعرب رئيس ديوان المستشارية الألمانية فولفغانغ شميت، عن اعتقاده أن ألمانيا عاجزة عن الدفاع عن نفسها أمام روسيا دون شركائها في حلف شمال الأطلسي، ناتو.

وفي تصريحات لمحطة "دويتشه فيله" الإعلامية الألمانية: "لهذا الغرض موجودون في تحالف مشترك لناتو، والولايات المتحدة مهمة على نحو خاص لألمانيا، ولأوروبا أيضاً ولناتو".

وأضاف "لهذا السبب نتعاون بشكل وثيق وجيد، لأننا لا يمكن أن نوجد في هذا العالم إلا تحالفاً وحلفاً يضم شركاء أقوياء".

وأوضح أن "يصعب القول متى يمكن لألمانيا أن تعيش دون الغاز الروسي"، وتابع "قللنا بشكل ملحوظ من اعتمادنا على الغاز الروسي، الذي وصل إلى 55%، لكن الموضوع يتعلق أيضاً بدول أوروبية أخرى وبالعالم"، مشيراً إلى أن روسيا لا تعتمد على إيرادات الغاز أو النفط.

وفي رده على سؤال عن اضطلاع ألمانيا بدور قيادي دولي، قال شميت إن "ألمانيا الاتحادية تتحرك بالدرجة الأولى عبر الاتحاد الأوروبي"، لافتاً إلى أن هذا ما حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني شولتس نقله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل غزو أوكرانيا.

واختتم شميت تصريحاته قائلاً إن "الأزمنة التي كانت فيها بعض القوى المنفردة تقسم العالم فيما بينها وتفكر في مناطق نفوذ، ولت، ولا نعتقد أنه سيكون هناك عالم أحادي أو ثنائي القطب بل ستكون هناك العديد من مراكز القوى".