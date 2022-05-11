الحشد يستذكر 'الخاقاني': كان صائداً لرؤوس الدواعش

وخلال كلمة له، قال معاون رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي لشؤون العمليات ياسر العيساوي، إن الخاقاني "كان له دوراً بطولياً في تلبية فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا وتحرير المناطق من دنس عصابات داعش الإجرامية"، مشيرا الى أنه "كان يتمتع ببصيرة نافذة وعلم غزير وأخلاق عالية قل نظيرها".بالمقابل، أشار الشيخ قاسم الخاقاني شقيق الشهيد، أنه "سطر أروع صور الجهاد التي ستتعلم منها الأجيال".

وقال الخاقاني في كلمة العائلة التي القاها خلال المحفل التأبيني، “لقد كان الشيخ الشهيد كريم الخاقاني مثالا للعطاء في كل الميادين انطلاقا من بره بوالديه وكل من يعاشره”، مشيرا الى أنه “تعلم في حوزة النجف الاشرف وارتقى منبر الامام الحسين (ع) وكان من المؤسسين لمشروع التبليغ في زيارة الأربعين”.



وأضاف، أنه “بعد انطلاق فتوى الجهاد الكفائي، انطلق مع الملبين ونظم صفوفهم ووقع الاختيار عليه لقيادة فرقة انبثقت من حرم الامام علي (ع) وخاض الكثير من معارك الشرف ليسطر أروع صور الجهاد ويخط قصصا تتعلم منها الأجيال”، مشيرا الى أنه “اخذ حيفه من الدواعش وكان صائدا لرؤوس الشر”.