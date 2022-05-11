اندلاع حريق داخل كلية في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع ادخل أثاثاً مستهلكاً متروكاً بساحة خلفية داخل كلية العلوم الأساسية في منطقة باب المعظم ببغداد".

واضافت ان "فرق الإطفاء طوقت الحادث وأبعدت خطر انتشار النيران إلى مبنى الكلية وأنهت الحادث دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".



واشارت المديرية الى ان " سبب الحريق نتيجة الإهمال بشروط السلامة والأمان".