الزاملي يوجه اللجان النيابية بعقد اجتماعاتها بدءاً من الأسبوع المقبل

بغداد - ياسين صفوان - وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الأربعاء، أعضاء اللجان البرلمانية بعقد الاجتماعات بدءاً من الأسبوع المقبل، وذلك عقب استكمال تشكيل اللجان النيابية الدائمة.



وقال الزاملي في بيان نشره مكتبه، ورد لـ الخليج 365، إنه "تم اليوم الاربعاء ١١ - أيار ٢٠٢٢، استكمال تسمية وتشكيل كافة اللجان النيابية الدائمة، بالتصويت على عضوية النواب المرشحين لعضويتها"، داعياً اعضاء اللجان النيابية، الى "عقد اجتماعاتهم بدءاً من الاسبوع المقبل، وممارسة مهامهم التشريعية والرقابية، بعد ان اتم المجلس النصاب القانوني للجان، والعمل الفاعل على تقديم التشريعات التي ينتظرها المواطنون من ممثليهم".



وأكد النائب الأول، وفق البيان، أن "التصويت جاء بعد جملة مناقشات واجتماعات مع مختلف رؤساء واعضاء الكتل النيابية، لتقديم اسماء المرشحين لعضوية اللجان، وان الاختيار جاء وفق معايير الخبرة والاختصاص والمهنية والرغبة".