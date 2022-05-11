السويد وبريطانيا توقعان اتفاق دفاع مشتركا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونظيرته السويدية ماغدالينا أندرسون، اليوم الأربعاء، إبرام اتفاقية دفاع وحماية متبادلة ”في حالة وقوع عدوان“، وذلك قبل قرار السويد بشأن الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي ”الناتو“.



وبحسب ما أوردته وكالة ”فرانس برس“ للأنباء، قال رئيس الحكومة البريطانية، خلال مؤتمر صحفي مشترك في السويد: ”إذا تعرضت السويد للهجوم وتطلعت إلينا للحصول على الدعم، فسوف نقدمه لها“.

وكانت وزيرة خارجية السويد آن ليند قد قالت مؤخراً، إن بلادها تلقت ”ضمانات“ من الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها ستحصل على دعم أثناء فترة تقديمها طلبا للانضمام لحلف شمال الأطلسي وفحص الدول الأعضاء الثلاثين في الحلف للطلب.