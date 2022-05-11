"راديو أمريكا": تركيا تضيق الخناق على الوجود الروسي في سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

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قال تقرير إخباري أمريكي إن تركيا زادت من ضغوطها على الوجود العسكري الروسي في سوريا بقرارها الأخير إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المدنية والعسكرية التي تنقل قوات إلى البلد العربي.



ولم تذكر أنقرة أي سبب رسمي لهذه الخطوة بحسب موقع ”راديو أمريكا“ الذي أوضح أنه على الرغم من أن أنقرة وموسكو تدعمان الأطراف المتنافسة في الحرب السورية إلا أنهما يتعاونان أيضا في حل الصراع.

وقال حسين باججي، رئيس معهد السياسة الخارجية التركية في أنقرة، إن هذا الإجراء يأتي في الوقت الذي تشكل فيه معارضة تركيا المشتركة مع حلفائها الغربيين لغزو روسيا لأوكرانيا الأساس لأنقرة لإصلاح علاقاتها المتوترة مع واشنطن وشركائها في ”الناتو“.