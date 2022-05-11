بريطانيا توقع اتفاقيتي ضمانات أمنية متبادلة مع السويد وفنلندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وقعت بريطانيا اليوم الأربعاء على اتفاقيتين لتقديم ضمانات أمنية متبادلة مع فنلندا والسويد، وسط توقعات بتقدم الدولتين الاسكندنافيتين بطلب منحهما العضوية في حلف الناتو.



وأكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان له أنه وقع اليوم على "إعلانين تاريخيين مع السويد وفنلندا لتعزيز أمنهما وتوطيد القدرات الدفاعية في شمال أوروبا بمواجهة تهديدات جديدة".

ووفقا للبيان، وقع جونسون صباح اليوم خلال زيارته إلى السويد اتفاقية ضمانات أمنية متبادلة مع رئيسة حكومتها ماغدالينا أندرسون، ثم توجه إلى فنلندا لتوقيع اتفاقية مماثلة مع رئيس هذا البلد ساولي نيينيستيو.

وأعرب جونسون عن نية المملكة المتحدة تقديم دعم إلى القوات المسلحة في السويد وفنلندا في حال "مواجهتهما أزمة أو تعرضها لاعتداء"، مشددا على دعم لندن لـ"سياسة الأبواب المفتوحة" التي ينتهجها الناتو.

ولفت البيان إلى أن الاتفاقيتين الجديدتين تعنيان وقوع "تغيرات جذرية" في التعاون العسكري والأمني بين بريطانيا والدولتين الاسكندنافيتين، بما يشمل تكثيف تبادل البيانات الاستخباراتية والتعاون في مجال التكنولوجيات الحديثة، وتسريع برامج التدريب العسكري والمناورات وعمليات الانتشار العسكري.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقيتين الجديدتين تشملان التعاون في مواجهة التهديدات التقليدية وكذلك التعامل مع "تحديات جيوسياسية جديدة مثل تهديدات همجية وسيبرانية"، بما يسهم في "تعزيز الأمن في الدول الثلاث وشمال أوروبا عموما".

وشدد جونسون، وفقا للبيان، على أن الحديث يدور عن "التزام طويل الأمد بتعزيز العلاقات العسكرية والأمن الدولي وتوطيد القدرات الدفاعية في أوروبا من أجل الأجيال القادمة".

وأكد البيان أن جونسون يقترح على قادة السويد وفنلندا تكثيف عمليات الانتشار العسكري في المنطقة، بمشاركة قوات تابعة لسلاح الجو والجيش والبحرية البريطانية.

ويأتي ذلك وسط توقعات بتقدم فنلندا والسويد في المستقبل القريب إلى حلف الناتو بطلب منحهما العضوية فيه.