شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنعى شيرين أبو عاقلة: الكلمة لا تموت والكفاح لا يهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التى استشهدت على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى، دفاعا عن صوت الحق ونصرة القضية الفلسطينية.

وقالت التنسيقية فى بيان لها، إن شيرين أبو عاقلة كانت واحدة من أفضل مراسلى العالم العربى، اختارت الصحافة كى تكون قريبة من الإنسان، مضيفة: "فقد كانت تقول رحمها الله: ليس سهلاً ربّما أن أغيّر الواقع، لكنني على الأقل، كنتُ قادرةً على إيصال ذلك الصوت إلى العالم".

واختتمت التنسيقية :"رحم الله شيرين أبو عاقلة، الصحفية المناضلة، لكن الكلمة لا تموت والكفاح لا يهون، ومن مات دون وطنه مات شهيدًا".