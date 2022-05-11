شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" تشكل لجنة لمتابعة تطوير طريق أبو النمرس والصف - الكريمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعا اليوم مع اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات، بسرعة الانتهاء من تطوير طريق مركز أبو النمرس - العياط - التبين - الصف أطفيح الكريمات، والذي يعد مدخل لصعيد مصر الذي يحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية، حيث يشهد الصعيد تنمية حقيقة وشبكة الطرق دائما هي بداية التنمية.

ومن جانبه، أكد اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه سيتم إدراج الطريق في الخطة الاستثمارية القادمة وسيتم تشكيل لجنة من الهيئة وتنزل للمعاينة.

وكلفت لجنة النقل، لجنة مكونة من نواب لجنة النقل بسرعة الانتقال للمعاينة ووضع تنفيذ الطريق في العام المالي الحالي، وضمت اللجنة كلا من النائب أحمد سعد حلمي نويصر، والنائبة أسماء الجمال، والنائب نادر الخبيري، وذلك مع رئيس الهيئة العامة للطرق اللواء حسام الدين مصطفي.