شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يستضيف اليوم 40 حزبا لعقد اجتماع "الطريق للحوار الوطنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، قيادات تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم قرابة الـ40 حزبا سياسيا، لعقد اجتماعا تحت عنوان "الطريق إلى الحوار الوطني" وذلك بمقر حزب إرادة جيل.

وقال النائب تيسير مطر، إن جدول أعمال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية سيشمل الوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن، وكلمة لمدة دقيقتين لنعى شهداء حادث سيناء الإرهابي الذين قدموا أرواحهم دفاعا للوطن، بالإضافة إلي توجيه الشكر لرئيس الجمهورية على دعوته للأحزاب للحوار الوطنى ودور ورؤية أحزاب التحالف فى الحوار الوطنى.

ومن المقرر، أن يشارك كل من حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وحزب الحركة الوطنية برئاسة رؤوف السيد، وحزب السادات الديمقراطي برئاسة الدكتور عفت السادات، وحزب المصريين برئاسة حسين أبو العطا، وحزب مصر بلدي برئاسة اللواء سيف الدين عبد الباري، وحزب العربي للعدل والمساواة برئاسة الشيخ على فريج، وحزب الريادة برئاسة كمال حسنين، وحزب أبناء مصر برئاسة المهندس مدحت بركات، وحزب البداية برئاسة محمود حسام، وحزب الأحرار برئاسة الكاتب طارق درويش، وحزب الشعب الديمقراطي برئاسة خالد فؤاد، وحزب الاتحاد الديمقراطي برئاسة حسن ترك، وحزب صوت مصر برئاسة نصر سليمان، وحزب مصر المستقبل برئاسة رضا حجي، وحزب الاجتماعي الحرب برئاسة عصمت الميرغني، وحزب المستقلين الجدد برئاسة هشام عناني، وحزب الانتماء المصري برئاسة ماجدة محمد حسن، وحزب التحرير برئاسة ممدوح عبد الحكيم، وحزب المصري برئاسة سيد الجابري، وحزب الأحرار الدستوريين برئاسة محمد المنصوري، وحزب السلام الاجتماعي الحر برئاسة حفظي زيد، وحزب حماة مصر برئاسة مدحت الحداد، وحزب نهضة مصر برئاسة أحمد أبو النظر، وحزب العدالة الاجتماعية برئاسة محمود فرغل، وحزب الغد المصرى الجديد برئاسة جيهان الشريف، وحزب النصر برئاسة شريف الحسيني، وحزب العمل ويمثله محسن أبو سعده، وحزب الخضر المصرى حسام الحسيني، وحزب مصر 2000 ، وحزب العربي الاشتراكي برئاسة رامي السيد.