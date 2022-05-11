شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب": "لازم نستغل كل جنيه فى الموازنة وفقا للأولويات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال اللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الدولة تبذل جهوداً كبيرة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتى أثرت على كل دول العالم، والأمر يتطلب تكاتف كل الجهود العبور من هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2022، فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديريات الزراعة فى المحافظات.

وتابع الحصرى: "نوجه الشكر للقيادة السياسية على ما تم من مشروعات عملاقة، وفى ظل الأزمة الاقتصادية والظروف المعاكسة موازنة الزراعة ثابتة، حيث إن الزراعة تعد من أهم المجالات".

واستطرد رئيس لجنة الزراعة: " لازم نستثمر كل جنيه وكل قرش فى الموازنة ويتم استغلاله فى الغرض المحدد له، كل جنيه يطلع يتم صرفه فى مكانه الصحيح حفاظا على المال العام وحتى نعبر بمصر من هذه الأزمة".

وأكد أن الأمن الغذائي هم أهم مقومات الأمن الغذائي المصرى، وأشار إلى أهمية العمل على زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد، ودعا مديرات الزراعة إلى تكثيف جهودها للعمل وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن لجنة الزراعة بمجلس النواب تقدم الدعم اللازم الزراعة والمزارعين سواء تشريعيا أو رقابيا.

بدوره، قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة: "مشروع الموازنة هذا العام مشروع استثنائي نظرا للظروف الاقتصادية، نحن أمام مسئولية وطنية في مرحلة هامة في تاريخ الوطن، نتخطى أى نقد وكلام سلبي، كلجنة زراعة مشاركين مع الحكومة، كل واحد لابد أن يساهم بما لديه من إمكانيات، وترشيد الإدارة، مش هنقدر نحمل الموازنة أعباء، لكن لازم يكون لدينا فقه الأولويات وحسن استغلال الموارد والإمكانيات المتاحة، وحسن استغلال كل جنيه، واستغلال كل جهد".

بدوره، قال النائب أحمد البنا، إن التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، تتطلب زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعى الذى يعد بمثابة الأمل فى مواجهة تلك التحديات.

وتابع البنا: "علينا أن نستهدف في الخطة الاستثمارية الجديدة، تقليل تكلفة الإنتاج في الزراعات الحالية، وكذلك السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل وذلك على المدى البعيد".

وأكد، أهمية جدولة الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة للعام المالى الجديد، بشكل يعظم من قيمة كل جنيه بالموازنة، بحيث يتم إنفاقه في مساره الصحيح الذى يحقق نتائج وعائد كبير.

وأضاف النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى، أن الوضع الحالي يتطلب دراسة إعادة هيكلة أوجه الصرف بالموازنة، حال الحاجة لذلك، بحيث يتم تحديد الأولويات والإنفاق عليها.

وتابع البنا: أرى أن من الأولويات في الفترة المقبلة، تعظيم دور الإرشاد الزراعى وزيادة توعية الفلاحين فى قطاع الزراعة، والذى سيكون له نتائج جيدة على حجم الإنتاج وجودة المحاصيل، وبالتالي تحقيق مصلحة البلاد في زيادة حجم الإنتاج المحلى وتقليل استيراد بعض السلع والمحاصيل.