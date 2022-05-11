شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان العربية تدين اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت لجنة حقوق الإنسان العربية، بأشد العبارات، الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، القائمة بالاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة رمياً بالرصاص، بمخيم جنين بالأرض الفلسطينية المحتلة، بكل ما تحمله عملية التصفية المروعة التي تمّ الإقدام عليها من انتهاك جسيم وتعد صارخ ومُشين لكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وتستنكر اللجنة إمعان قوات الاحتلال في جرائمها النكراء ضد الصحفيين وكافة العاملين في قطاع الإعلام، ومواصلة انتهاجها سياسات عدوانية دون مراعات للمبادئ الإنسانية أو احترام لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في المعلومة، وضمان سلامة الصحافيين وتوفير الحماية اللازمة لهم أثناء قيامهم بمهامهم بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأمام هذا الخرق الواضح لكافة المعايير الدولية تؤكد ضرورة اضطلاع "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المستمرة للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل" لمهامها في القيام بتحقيق فوري وشامل في هذه الجريمة بما يخلُص إلى محاسبة مرتكبيها.

كما يعرب رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان وأعضائها عن خالص تعازيهم وأصدق مشاعر مواساتهم لعائلة الفقيدة ولكافة أبناء الشعب الفلسطيني وللأسرة الإعلامية العربية والإنسانية في هذا المصاب الجلل سائلين الله تعالى أن يتغمد فقيدة الإعلام العربي بواسع رحمته ورضوانه، وأن يمُن على الصحفي علي السمودي بالشفاء العاجل.