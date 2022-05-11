الجزائر تقرر شراء 15 طائرة لفتح خطوط جديدة نحو الدول الإفريقية والآسيوية

اسماعيل عبد الحي - رخص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لشركة الخطوط الجوية الجزائرية شراء 15 طائرة، وبواخر لنقل المسافرين والسلع والحبوب.

وجاء ذلك بناء على تعليمات أسداها تبون خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، يوم الأحد.

وأفاد بيان للرئاسة أن تبون قدم توجيهات تتعلق بالترخيص لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بشراء 15 طائرة، لفتح خطوط جديدة، ولا سيما نحو بلدان إفريقية وآسيوية، بالإضافة إلى اقتناء بواخر لنقل المسافرين والسلع والحبوب.

كما وافق الرئيس الجزائري على برنامج الرحلات الجديد، للخطوط الجوية الجزائرية تحسبا لموسم الاصطياف على أن ينشر بمرسوم تنفيذي.

وفي 24 أفريل الماضي أمر الرئيس خلال اجتماع لمجلس الوزراء بالشروع في مراجعة أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري قبل موسم الاصطياف، لفائدة الجاليةالجزائرية، بشكل يحفّز وينشط التوجه نحو شركات النقل الوطنية.

كما طالب بالحل الفوري والإستثنائي لكل المشاكل المتعلقة بنقل المعتمرين ومراجعة النظام الهيكلي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وطريقة تسييرها بما يتماشى والمقاييس العالمية.

وشدد تبون على إيلاء أهمية بالغة للوضعية المهنية والاجتماعية للطيّارين والتقنيين الجزائريين، العاملين في مجال الطيران.