الديوان الملكي السعودي يصدر بيانا بشأن الحالة الصحية للملك سلمان

اسماعيل عبد الحي - أصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، بيانا بشأن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال الديوان الملكي إن الملك سلمان "أجرى منظارا للقولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وأن "نتيجة الفحوصات كانت سليمة".

وأشار البيان إلى أن "الفريق الطبي قرر الإبقاء على العاهل السعودي في المستشفى لبعض الوقت للراحة"، مختتما بالقول: "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية".

وأعلن الديوان الملكي السعودي، في وقت سابق اليوم، دخول العاهل السعودي أحد مستشفيات جدة لإجراء فحوصات طبية.‏

وكان الملك سلمان غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، في شهر مارس الماضي، بعض فحوصات طبية تكللت بالنجاح.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان غادر المستشفى بعد "تغيير بطارية منظم ضربات القلب، وتكللت ولله الحمد بالنجاح".

وأضاف أنه "من المقرر أن يخضع - حفظه الله - عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتّعه بالصحة والعافية".