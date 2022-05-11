اتهامات خطيرة من روسيا لشركتي فايزر وموديرنا

وقال كيريلوف، اليوم الأربعاء، إن قادة الحزب الديمقراطي (الأمريكي) هم منظرو النشاط العسكري البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا، موضحا: "تشارك في هذا المخطط شركات الأدوية الكبيرة، بما في ذلك "فايزر" و"موديرنا" و"Merck" وكذلك شركة "Gilead" التي تتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون".
وأضاف أن الخبراء الأمريكيين يعملون على تجربة المستحضرات الطبية الجديدة بتجاوز قواعد الأمن الدولية، متابعا: "نتيجة ذلك تخفض الشركات الغربية نفقاتها على إجراء الأبحاث وتكتسب مزايا تنافسية كبيرة".
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