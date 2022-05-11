زيلينسكي: لو انضمّت أوكرانيا الى الناتو سابقًا لما وقعت الحرب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ 35 دقيقة

منذ بدء الغزو الروسي لبلاده، شدّد الرئيس “فولوديمر زلنسكي” مرارًا على ضرورة انضمام أوكرانيا الى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي لما يشكّله ذلك من حماية ضد العدوان الروسي وخطره الدائم.

في هذا الشأن، اعتبر زلنسكي، متحدثًا إلى معهد الدراسات السياسية في باريس، أنّ الحرب مع روسيا كان من الممكن منعها إذا سبق ذلك انضمام بلاده لحلف شمال الأطلسي.

وفي حديث لطلاب عبر دائرة فيديو، قال زيلينسكي “لو كانت أوكرانيا جزءًا من حلف الأطلسي قبل الحرب، لما اندلعت الحرب”.

هذا وكرّر الرئيس الروسي” فلاديمير بوتين” مرارًا قوله إن خطر حصول أوكرانيا على عضوية الحلف كان سببًا للغزو الروسي الذي بدأ قبل أكثر من شهرين.