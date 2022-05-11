بعد حادثة الاحتجاج في وارسو.. روسيا تستدعي السفير البولندي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 11 - مايو - 2022 4:17 مساءً

أفادت وكالة الأنباء البولندية التي تديرها الدولة بأنّ روسيا استدعت السفير البولندي لديها إلى مقر وزارة الخارجية في موسكو، بعد يومين من واقعة للتعبير عن الاحتجاج في وارسو استهدفت السفير الروسي لدى بولندا.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية “زبيجنيو راو” قوله في مؤتمر صحفي: “في ما يتعلق بعلاقاتنا مع روسيا الاتحادية، نعرف أنه تم استدعاء السفير البولندي لدى موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية”.

وقال راو إن السلطات البولندية نبهت السفير “سيرغي أندريف” من احتمال وقوع حادثة في حالة زيارته للمقبرة.

وأضاف: “رغم ذلك، فإن ما حدث لا يغير بأي حال من الأحوال موقفنا بأن الممثلين الدبلوماسيين للدول الأجنبية يستحقون الحماية… بغض النظر عن مدى شعورنا بالحاجة (للتعبير عن) الاختلاف مع سياسة الحكومة التي يمثلها هؤلاء الدبلوماسيون”.

وكانت مجموعة من الناشطين المؤيدين لأوكرانيا هاجمت سفير روسيا لدى بولندا، وغمّسوه بسائل أحمر، وراشقوه بالأغراض بينما كان يحاول وضع إكليل من الزهور على مقابر الجيش السوفييتي في وارسو، في ذكرى انتصار السوفييت على المانيا النازية.

“سيرغي أندريف” هوجم من قبل عدد من المحتجين خلال حضوره المراسم السوفييتية العسكرية في العاصمة البولندية احتفالًا بـ”يوم النصر” على النازيين عام ١٩٤٥.

ومنع حشد من المحتجين السفير الروسي من دخول المقبرة، وقاموا بالتلويح بالعلم الاوكراني امامه، ونادوه بالفاشي قبل ان يبدأوا برشقه ببعض الأغراض.

وقال اندريف لاحقًا انه لم يُصب بأي أذى. غير ان الحادثة تزيد من حدة التوتر الحاصلة بين روسيا ودول سوفييتية سابقة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.