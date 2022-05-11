غوتيريش متشائم.. لا مفاوضات سلام قريبة بشأن أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء إن مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا ستنعقد في وقت ما، لكنه لا يتوقع أن يحدث ذلك في المستقبل القريب.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي مع الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين “هذه الحرب لن تستمر للأبد. سيأتي وقت تجري فيه مفاوضات سلام”.

وأضاف في تصريحات حسب ترجمة رسمية باللغة الألمانية “لا أرى ذلك في المستقبل القريب، لكن يمكنني أن أقول شيئا واحدا، لن نستسلم أبدا”.

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأربعاء، أن قواتها تمكنت خلال الـ24 ساعة الأخيرة من صد 12 هجوما من الجيش الروسي في إقليمي دونيتسك ولوغانسك.

وأكد بيان الوزارة أن القوات دمرت 12 دبابة و4 أنظمة مدافع و19 مركبة قتالية، كما أن وحدات الدفاع الجوي أصابت 4 طائرات بدون طيار وأسقطت مروحية روسية، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية تشن هجمات صاروخية ومدفعية على مجمع آزوفستال وتواصل تدمير البينة التحتية في محيط المجمع وفي مدينة ماريوبول.

من جانب آخر، قال المدعي العام الأوكراني إن 226 طفلا على الأقل قتلوا منذ اندلاع الحرب وأصيب 417 آخرون.

وأشار بيان المدعي العام الأوكراني في بيان إلى أن الأرقام أعلى بكثير لأنها لا تشمل الضحايا في مناطق العمليات.