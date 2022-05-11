شكرا لقرائتكم خبر عن السلطة الفلسطينية تلجأ للجنايات الدولية بعد اغتيال «شيرين أبو عاقلة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - دعوات المسؤولين الإسرائيليين بشأن إجراء تحقيق في مقتل أبو عاقلة "يثير السخرية"

- نحمّل حكومة الاحتلال مسؤولية اغتيال الصحفية "شيرين أبو عاقلة"

نفى مسؤول في السلطة الفلسطينية تلقي عرض من إسرائيل بشأن إجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة اليوم الأربعاء، أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي جنين في الضفة الغربية.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ :"نحمل حكومة الاحتلال مسؤولية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة وننفي ما أعلنه رئيس حكومة الاحتلال عن توجههم للسلطة الفلسطينية بإجراء تحقيق في اغتيالها".

وأضاف الشيخ، في بيان عبر حسابه في "تويتر" :"نؤكد أن السلطة الفلسطينية ستحول هذا الملف (مقتل أبو عاقلة) إلى محكمة الجنايات الدولية".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت صرح بأن السلطة الفلسطينية ترفض عرضا إسرائيليا لإجراء تحقيق مشترك، بعد قتل الصحفية في قناة الجزيرة الفضائية شيرين أبو عاقلة.

بدورها اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن دعوات المسؤولين الإسرائيليين بشأن إجراء تحقيق في مقتل أبو عاقلة "يثير السخرية، وامتداداً لارتكابهم الجريمة بأشكال مختلفة".

واتهمت الوزارة، في بيان صحفي إسرائيل، بأنها "تمارس التضليل لطمس الحقيقية بروايات كاذبة بحثاً عن أبواب للهروب من تحمل المسؤولية".