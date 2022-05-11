شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 أشخاص في اندلاع حريق بقبرص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة اليونانية اليوم الأربعاء، إن ما لايقل عن ستة أشخاص أصيبوا إثر اندلاع حريق في مخيم تسجيل للمهاجرين مزدحم في قبرص.

وأضافت الشرطة أن المهاجرين، وهم من نيجيريا، دخلوا المستشفى في نيقوسيا لتلقي العلاج بعد إصابتهم بحروق.

ويحقق رجال الاطفاء في سبب الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من الصباح، وفقا لما ذكرته تقارير إذاعية.

ويتدهور الوضع في بورنارا، أكبر مخيم للاجئين في قبرص، حيث وصف الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس الأوضاع" بالمأساوية" خلال آخر زيارة له.