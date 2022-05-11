شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ارتداء الكمامة في المطارات الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت سلطات الاتحاد الأوروبي المختصة في تخفيف تدابيرها لمكافحة كورونا في مجال النقل الجوي.

وأعلنت وكالة سلامة الطيران الأوروبية (إي ايه إس ايه) وهيئة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي (إي سي دي سي) اليوم الأربعاء، أن تخفيف التدابير يتضمن إلغاء التوصية الخاصة بالارتداء الإجباري للكمامات الطبية في المطارات وعلى متن الطائرات اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

من جانبه، قال باتريك كي رئيس وكالة سلامة الطيران، إن هذا الأمر يمثل بالنسبة للركاب وأطقم الطائرات خطوة كبيرة نحو عودة حركة النقل الجوي إلى طبيعتها.

في الوقت نفسه، أكدت الهيئتان أن ارتداء كمامة واقية للفم والأنف، يعد من أفضل تدابير الحماية في مواجهة انتقال فيروس كورونا.

ويرجع السبب في تخفيف التدابير إلى التطورات الأخيرة في الجائحة ولاسيما أعداد التطعيمات والمناعة الناتجة عن الإصابة بالعدوى وما ارتبط بها من رفع للقيود في عدد متزايد من الدول الأوروبية.